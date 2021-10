Mika ou Patrick Fiori En savoir plus sur

Anne Sila, MB14, Amalya, Manon, Terence et Louis Delort sont les 6 finalistes de la saison All Stars de Voice. Au terme d’une compétition intense en émotions, ils sont devant vous pour interpréter un titre de Conchita Wurst. La finale peut commencer. Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.