The Voice All Stars - Les retrouvailles émouvantes d'Anne Sila et Florent Pagny

"je reviens te chercher". C'est en chanson, qu'Anne Sila revient chercher son coach de cœur. Découvrez en avant-première sa prestation. Plus que quelques jours avant le grand retour de The Voice, dans sa version All Stars. Vous l'aviez plébiscitée. Elle est de retour ! Encore plus lumineuse et plus bouleversante que jamais : Anne Sila. Découvrez en avant-première sa jolie déclaration à Florent Pagny, son coach, en chanson... Evidemment ! - Extrait des Auditions à L'aveugle de The Voice All Stars du 11 septembre 2021. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.