The Voice All Stars – Lili chante "Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux" de Michel Berger

Lili avait 14 ans lorsqu’elle s’est présentée aux Auditions à l’aveugle de The Voice Kids Saison 5. Aujourd’hui, c’est une jeune femme accomplie qui se présente à cette édition All Stars. Un bac avec mention, un double cursus universitaire Sciences Po, Lili n’en oublie pas sa passion : le chant. Ce soir, Lili a décidé d’interpréter un titre phare de Michel Berger, version orientale : « Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux ». Un pari de taille ? Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle, vendredi 25 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.