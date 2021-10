The Voice All Stars - L'interview exclusive d'Anne Sila, la grande gagnante de la saison

Comme une renaissance, Anne Sila le dit volontiers : The Voice lui a sauvé la vie quand, en 2015, notre talent s'est lancé dans l'aventure. Ce soir, au terme d'une saison incroyable, elle est la grande gagnante. Anne Sila est sacrée la Voix de toutes les voix pour le plus grand plaisir de son coach Florent Pagny. Découvrez son interview exclusive pour MYTF1. Bonus de la finale de The Voice All Stars du 23 octobre 2021