Il a eu chaud. Eliminé lors de sa demi-finale face à MB14 et Paul. Louis Delort ne doit sa présence en finale, ce soir, qu’aux votes du public. Louis Delort est le 6ème et dernier talent finaliste de la saison. Ce soir, il interprète le titre de Coldpay : « Fix you ». - Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.