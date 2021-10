En savoir plus sur Patrick Fiori

Louis possède une âme et une voix redoutables. Chez ce talent, tout est pur. Rien n’est calculé ni fabriqué. Louis est un talent brut. Pour cette dernière ligne droite, Louis Delort veut capter le public avec un titre de Shawn Mendes : « In my blood » - Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 9 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.