The Voice All Stars – Louis Delort chante "La bombe humaine" de Téléphone (Demi-finale)

Louis Delort, talent emblématique de la saison 1 de The Voice est en demi-finale ce soir après avoir battu Anahy lors de sa cross battle.Ce soir, il est en compétition face à MB14 et Paul. Pour accéder à la finale, le talent de Patrick Fiori a décidé d’interpréter un titre de téléphone : « la bombe humaine » ; On en connait qui vont fredonner la chanson avec lui. - Extrait de The Voice All Stars, la demi-finale, samedi 16 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.