The Voice All Stars – Louise Combier chante "Et si tu n’existais pas" de Joe Dassin (Cross Battles)

Mika imagine une battle « made in France ». En cette fin de cross battle, il ne reste qu’un seul talent chantant en français. Il est dans l’équipe de Zazie. Il s‘agit de Louise Combier, talent atypique, jeune fille fragile à la voix grave, qui a décidé d’interpréter un titre de Joe Dassin : « Et si tu n’existais pas ». Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 9 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.