The Voice All Stars – Louise Combier chante "L’aigle noir" de Barbara

Zazie, Mika ou Patrick Fiori En savoir plus sur

Louise Combier a participé à la saison 9 de The Voice. Lors de son audition à l’aveugle, elle a ressenti quelque chose d’indescriptible mais d’éminemment puissant. Elle se souvient encore du regard de Marc Lavoine, bouleversé en l’observant chanter « Ton héritage » de Benjamin Biolay. Pour son retour, Louise Combier reprend « L’aigle noir » de Barbara. Fière de participer à The Voice All Stars, elle saisit cette deuxième chance pour dévoiler une facette plus mature et en phase avec l’artiste et la personne qu’elle est aujourd’hui. - Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle du samedi 18 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.