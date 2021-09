The Voice All Stars – Luc Arbogast chante "Sarabande" d’Haendel

Zazie, Mika ou Patrick Fiori En savoir plus sur

Luc Arbogast qualifie The Voice de « machine à réaliser les rêves ». Il va sans dire que grâce à sa participation à l’émission The Voice il y a 9 ans, le souhait du chanteur s’est exaucé : faire découvrir son univers et toucher le plus grand nombre grâce à sa musique emprunte de culture médiévale. Après l’émission, il sort 3 albums dont un certifié triple disque de platine et enchaîne les tournées et les grandes salles. Sur la scène de The Voice All Stars, Luc Arbogast interprète « Sarabande » d’Haendel. Son objectif en revenant à la maison mère est simple : prendre du plaisir et continuer de partager sa musique - Extrait des Auditions à L'aveugle de The Voice All Stars du 11 septembre 2021. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.