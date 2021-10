The Voice All Stars – Magistral ! Epoustouflant ! MB14 met tout le monde d'accord avec sa reprise d'Orelsan

Découvrez en avant-première la prestation magistrale MB14 samedi soir prochain. Notre talent a décidé de se mettre à nu un proposant un titre fort d’Orelsan « peur de l’échec ». MB14, un artiste engagé, sensible qui incarne totalement le titre de la chanson. Le chant comme une confession qui ne laisse personne indifférent. Une façon de présenter au public, ce que les artistes peuvent vivre de chouette mais aussi de plus noir. Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 9 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.