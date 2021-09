The Voice All Stars – Manon chante "Lay Me Down" de Sam Smith

Vous avez découvert Manon lors de la sixième saison de The Voice Kids. Son plus beau souvenir ? Lorsque les 4 fauteuils se sont retournés lors de son audition à l’aveugle. Au cours de l’aventure, elle a noué un lien particulier avec Patrick Fiori qui l’a mené jusqu’en finale. Sur la scène de The Voice All Stars, Manon interprète « Lay Me Down » de Sam Smith. Son coach de cœur va-t-il la reconnaitre ? - Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle du samedi 18 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.