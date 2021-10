The Voice All Stars – Manon chante "No time to die" de Billie Eilish (Finale)

Manon, Le jeune talent de la saison 6 de The Voice kids, a bien grandi. Jeune femme épanouie dans la Team Pagny, Manon a créé la surprise en battant la semaine dernière, lors de sa demi-finale Demi-Mondaine et Anthony Touma. Ce soir, pour sa finale, Manon va interpréter un titre de Billie Eilish : « No time to die ». Réussira-t-elle une nouvelle fois à créer la surprise ? La réponse - Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021.