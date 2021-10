The Voice All Stars – Manon chante "Pas sans toi" de Lara Fabian (Cross Battles)

En savoir plus sur Florent Pagny

« Un bébé contre un bébé » s’amuse Florent Pagny. Quand Patrick Fiori a annoncé son souhait de présenter Cassidy. Florent Pagny a décidé, dans un souci d’équité, de lui opposer son unique talent issu de The Voice Kids : Manon. Une voix de dingue, une émotion Palpable et un choix de chanson de femme pour celle qui entre à peine dans l’âge adulte : « Pas sans toi » de Lara Fabian. Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 02 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.