The Voice All Stars – Cassidy chante "Natural Woman" d’Aretha Franklin (Cross Battles)

Cassidy ou Patrick Fiori En savoir plus sur

Deux talents de The Voice Kids vont s’opposer pour cette nouvelle Cross Battle. Cassidy de la Team Fiori face à Manon de la Team Pagny. Pour ce duel, Cassidy a choisi d’interpréter un titre d’Aretha Franklin : « Natural Woman ». Cassidy, une « Kid » qui devient a woman - Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 02 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.