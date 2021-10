The Voice All Stars – Manon et Amel Bent, en duo, chantent "Mais tu n’es plus là" (Finale)

Ce soir, Manon partage l’affiche avec Amel Bent avec un titre de notre diva Soul : « Mais tu n’es plus là ». Celle qui a créé la surprise la semaine en éliminant Demi-Mondaine et Anthony Touma va-t-elle, une nouvelle fois, surprendre tout le monde ? - Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1