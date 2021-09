The Voice All Stars – Maximilien Philippe chante "Without You" de Mariah Carey

Grâce à son timbre rocailleux, Maximilien Philippe est un artiste reconnaissable entre mille. C’est pourtant à travers les oreilles et les commentaires des autres qu’il a appris à apprécier sa voix. Finaliste de la saison 2, Maximilien réalise son rêve en partant ensuite en tournée avec la troupe de The Voice. Il signe en maison de disques juste après et participe même à la comédie musicale Love Circus. Ce soir, Maximilien reprend Without You de Mariah Carey. Va-t-il se hisser aussi loin que la première fois ? - Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle du samedi 18 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.