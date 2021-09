The Voice All Stars – MB14 chante "Genius" de LSD (Labrinth, Sia, Diplo)

Avec son beatbox et sa loop station, MB14 se voyait quelque peu comme l’outsider de la saison 5 de The Voice. Un candidat à contre-courant mais au talent indéniable qui a terminé son aventure à la seconde position, derrière le grand gagnant Slimane. Grâce à The Voice, MB14 s’affirme en tant qu’interprète et puise dans son expérience pour mener à bien ses futurs projets, en solo ou en groupe. Il revient fêter le dixième anniversaire de The Voice en reprenant « Genius » du groupe LSD, composé de Labrinth, Sia et Diplo. Son style est-il toujours aussi irrésistible ? - Extrait des Auditions à L'aveugle de The Voice All Stars du 11 septembre 2021. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.