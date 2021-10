The Voice All Stars – MB14 chante "Stairway to heaven" de Led Zeppelin (Demi-finale)

En savoir plus sur MB14

MB14 avait été le talent à contre-courant de la saison 5. Accompagné de son beatbox et sa loop station, il avait survolé la saison et s’était incliné en finale face à Slimane. Mais cette saison, tout a changé. MB14 est revenu avec ce petit truc en plus, la puissance de la voix alliée à un soupçon de fragilité, qui fait aujourd’hui de MB14 un redoutable prétendant au titre. Ce soir, pour la première des confrontations, il est face à Louis Delort et Paul. Pour faire la différence, le talent de Florent Pagny va interpréter un titre de Led Zeppelin : Stairway to heaven ». - Extrait de The Voice All Stars, la demi-finale, samedi 16 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.