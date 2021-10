En savoir plus sur MB14

Ce soir, pour la finale de The Voice All Stars, MB14 et Soprano interprètent en duo un titre de ce dernier : « Clown ». Va-t-il réitérer l’exploit des Cross battles (Et sa prestation « Peur de l’échec d’Orelsan) avec une nouvelle interprétation de dingue ? Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.