Mika, MB14 ou Patrick Fiori En savoir plus sur

MB14 est un talent atypique. Chanteur, comédien, musicien, mais pas seulement. La preuve, une nouvelle fois, avec une nouvelle facette de ses multiples talents : l'imitation. Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.