The Voice All Stars – Nicolas chante "Dance Monkey" de Tones and I

Il a participé à The Voice Kids dans l’équipe de Louis Bertignac en Saison 1. Il s’appelle Nicolas. Et depuis la saison 1, Nicolas a participé à plusieurs comédies musicales comme Oliver Twist ou encore Grease. Il monte, ce soir, sur la scène de The Voice All Stars pour interpréter le titre Dance Monkey de Tones and I. Parviendra-t-il à faire se retourner les coachs Florent Pagny, Mika, Jenifer, Zazie et Patrick Fiori ? - Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle, vendredi 25 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.