The Voice All Stars - Nikos : son interview "confession"

"je n'ai pas vu le temps passer". Nikos Aliagas est le taulier de cette émission. Il est le fil rouge de The Voice. Celui qui ne change pas, celui qui a croisé tous les talents, celui qui se souvient de tout, avec toujours un regard doux et une parole bienveillante. Nikos a grandi avec le programme. Découvrez ses mots forts et son émotion lors de cette interview. qui Extrait des Auditions à L'aveugle de The Voice All Stars du 18 septembre 2021. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.