The Voice All Stars – Nolwenn Leroy chante "Brésil, Finistère" (Finale)

Nolwenn Leroy souffle un vent de nouveauté sur le plateau de The Voice et nous fait voyager avec son nouveau single « Brésil, Finistère » qu’elle interprète ce soir. Ce n’est pas la première apparition de la chanteuse bretonne dans The Voice qui avait déjà accompagné un finaliste de la saison 6 de l’équipe de Zazie. Elle monte sur scène ce soir avec Anne Sila pour interpréter le titre « Quand on a que l’amour » de Jacques Brel. - Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.