En savoir plus sur Océane

Ogee sait qu’elle va devoir tout donner pour séduire, dès les premières notes, le public. Sa crainte : être opposé à Victoria. Manque de chance, Victoria s’est portée volontaire pour ce duel.. Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 02 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.