The Voice All Stars – Olympe chante "L’oiseau et l’enfant" de Marie Myriam (Cross Battles)

« Ca va chanter ! » Deux talents de dingue. Olympe face à Dominique Magloire. Olympe craignait cette opposition, il s’en était épanché durant les répétitions. « Dominique Magloire est le talent sur lequel il ne faut pas tomber » s’amusait-il à dire. « Tu sais que tu n’as aucune chance ». Pas de Bol ! Olympe est en duel face à Dominique Magloire. Pour ce duel, il a choisi un titre de Marie Myriam : « L’oiseau et l’enfant ». Un titre qui avait porté chance à son interprète avec la seule victoire française à l’Eurovision… En 1977. Un porte-bonheur pour Olympe ? - Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 02 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.