The Voice All Stars – Pari fou : Terence en Kilt, Nikos en jupe grecque et le fou rire de Jenifer

Terence est le dernier talent encore en compétition de la Team Mika. Pour la finale, notre Ecossais (il a promis de porter un Kilt) a décidé d'interpréter un titre de Sir Elton John : « Your Song » - Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021.