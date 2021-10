The Voice All Stars – Patrick Fiori rejoint Louis Delort et Garou pour chanter ensemble "Belle" de Notre Dame de Paris (Finale)

En savoir plus sur Garou

Pour un cadeau, c'est un joli cadeau ! Pendant son Duo avec Garou (Son coach lors de la saison 1), Louis Delort a eu une surprise de taille. Patrick Fiori, son coach, est venu les rejoindre pour chanter... "Belle" de la Comédie Musicale "Notre Dame de Paris". Le trio reformé... On valide ! - Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.