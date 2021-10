The Voice All Stars – Paul chante "Another love" de Tom Odell (Demi-finale)

En savoir plus sur Mika

Paul avait 11 ans lorsqu’il a participé à la première édition de The Voice Kids. Aujourd’hui, Paul a 18 ans. Il a réussi à passer toutes les étapes de qualification pour se présenter face à vous ce soir, lors de la demi-finale en direct. Mais la compéttion est rude. Ce soir, il est face à Louis Delort et MB14, deux talents confirmés. Paul, talent de la Team Mika va chanter un titre de Tom Odell : « Another Love » - Extrait de The Voice All Stars, la demi-finale , samedi 16 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.