The Voice All Stars – Paul chante "Je m’en vais" de Vianney (Cross Battles)

Paul a 17 ans. Un Ovni corse tout droit sorti de The Voice Kids. Face à ce talent de la Team Mika, Jenifer décide de lui opposer Leelou, un autre talent impressionnant issu de The Voice Kids. Pour ce duel, accompagné de son piano, Paul a choisi un titre du tout nouveau coach de The Voice Vianney : « Je m’en vais ». Un choix payant ? - Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 9 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.