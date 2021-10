The Voice All Stars – Soprano chante "Forrest" (Finale)

Après avoir accompagné MB14 (le talent de Florent Pagny) sur le titre « Clown », Soprano, ancien coach de The Voice Kids et de The Voice, fait son retour sur le plateau ce soir pour nous présenter son nouveau titre « Forrest » extrait de son album « Chasseur d’étoiles ». Le rappeur nous dévoile un titre galactique qui nous transporte dans son univers. - Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.