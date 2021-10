The Voice All Stars – Sous le choc, Jenifer veut quitter l’émission (Cross Battles)

« Je suis choquée, je quitte l’émission, je ne continue pas… » Jenifer ne s’attendait pas à voir son talent partir si tôt. « J’ai l’impression que c’est du gâchis. Je ne les voyais pas chanter ensemble ». Jenifer ne mâche pas ses mots après l’élimination surprise de son talent. Même les mots de Nikos n’arrivent pas à tempérer sa surprise : « On s’amuse » lui dit-il… « Oui, mais là ça ne m’amuse pas ». - Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 02 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.