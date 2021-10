The Voice All Stars – Terence chante "I will always love you" de Chase Holfelder (Demi-finale)

En savoir plus sur Mika

Terence avait participé à la saison 9 de The Voice dans l’équipe d’Amel Bent. Pour cette saison All Stas, Terence a choisi Mika pour l’accompagner. Et il a bien fait puisqu’il se retrouve en demi-finale. Ce soir, il va interpréter un titre de Chase Holfelder : « I will always love you », la reprise du titre de Witney Houston - Extrait de The Voice All Stars, la demi-finale, samedi 16 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.