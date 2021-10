The Voice All Stars – Terence chante "Pas toi" de Jean-Jacques Goldman (Cross Battles)

En savoir plus sur Mika

Terence, Talent de la saison 9 sera opposé lors de cette nouvelle cross battle à Antony Trice, autre talent de la saison 9. Une Cross Battle de potes entre deux talents d’une sensibilité absolue. D’ailleurs Mika, le coach de Terence pour cette saison All Star ne mâche pas ses mots : « Tu participes à la Saison All Stars, tu te comportes comme une Star et tu te tiens droit ». Pour sa Cross Battle, Terence a choisi un titre de Jean-Jacques Goldman : « Pas toi ». Titre porte-bonheur ? - Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 02 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.