The Voice All Stars – Terence James chante "Your song" d'Elton John (Finale)

Terence est le dernier talent encore en compétition de la Team Mika. Pour la finale, notre Ecossais (il a promis de porter un Kilt) a décidé d’interpréter un titre de Sir Elton John : « Your Song » - Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.