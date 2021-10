Mika ou Patrick Fiori En savoir plus sur

Pour la finale, Terence et Ed Sheeran vont interpréter en duo un titre de ce dernier « Bad Habits ». Quand l’Ecosse rencontre l’Irlande, c’est la promesse d’un très joli moment de partage. Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.