The Voice All Stars – Terence James chante "Shallow" de Lady Gaga & Bradley Cooper (A Star is Born)

Talent issu de la saison 9, Terence James considérait son passage dans The Voice comme sa dernière chance de réussir dans la musique. Demi-finaliste de l’équipe d’Amel Bent, l’aventure lui redonne l’espoir de pouvoir un jour vivre de sa passion. Très fier de participer à l’édition anniversaire de The Voice, Terence reste un compétiteur dans l’âme et souhaiterait cette fois-ci gravir les échelons jusqu’en finale. Pour sa nouvelle audition à l’aveugle, il s’attaque au désormais classique « Shallow » de Lady Gaga & Bradley Cooper. ? - Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle du samedi 18 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.