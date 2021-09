The Voice All Stars - Une saison qui ne ressemble à aucune autre. Explications !

Zazie, Mika ou Patrick Fiori En savoir plus sur

Ils ne sont pas 4 mais 5 coachs pour accompagner cette saison hors normes. Florent Pagny, Mika, Jenifer, Zazie et Patrick Fiori. Tous sont impatients de retrouver les talents qui ont marqué cette décennie de découvertes. Mais vont-ils les connaître ? Vont-ils être une nouvelle séduits ? Vont-ils se retourner ? La réponse, samedi prochain - Extrait des Auditions à L'aveugle de The Voice All Stars du 11 septembre 2021. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.