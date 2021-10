The Voice All Stars – Victoria Adamo chante "Comme d’habitude" de Claude François (Cross Battles)

Mika ou Victoria Adamo En savoir plus sur

Victoria Adamo s’est portée volontaire pour partir en duel face à Ogee de la Team Jenifer. Un courage que son coach Mika applaudit mais qui ne l’étonne plus. En effet, Victoria est le seul talent de toute l’histoire de The Voice à faire une troisième battle. Et pour conjurer le sort, Victoria a fait appel à son papa pour l’accompagner et choisi une version très flamenco du titre de Claude François : « Comme d’Habitude ». Un choix payant ? . Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 02 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.