The Voice All Stars – Victoria Adamo chante "Je l’aime à mourir" de Chakira (Demi-finale)

Victoria est une warrior. En effet, c’est le seul talent de toute l’histoire de The Voice à avoir tenter une troisième battle. Et pour la première fois, Victoria va pouvoir tenter sa chance, en demi-finale, en interprétant un titre encore Gipsy « Je l’aime à mourir » de Chakira. Mais voilà, pour gagner sa place en finale, la jeune femme est face à Amalya et Dominique Magloire. Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 16 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.