Vincent Vinel, l’un des finalistes de la saison 6 revient avec un nouveau concept, une reprise bien à lui du titre de Luis Fonsi ft Daddy Yankee « Despacito ». Un pari risqué ? - Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle, vendredi 25 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1