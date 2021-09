En savoir plus sur Mika

Pour fêter la fin des audtions à l'aveugle, rien de tel qu'une bonne reprise de "Happy Birthday". Accompagné des coachs, Vincent Vinel au piano. Et c'est parti pour une bonne dose de "smile". - Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle, vendredi 25 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1