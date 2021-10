The Voice All Stars – Will Barber chante "Million reasons" de Lady Gaga (Cross Battles)

Duel de titans en perspective ! Ana Ka (Team Pagny) face à Will Barber (Team Zazie), l’homme aux 135 millions de vidéos vues sur YouTube. Et pour ce duel, Will Barber a choisi la douceur avec un titre de Lady Gaga : « Million reasons ». Enfin de la douceur, mais façon Will Barber quand même. Qui du soleil ou de la lune remportera ce duel ? Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 9 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.