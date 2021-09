The Voice All Stars – Will Barber chante "Sweet Dreams" d’Eurythmics

En savoir plus sur Mika

Il avait été un des coups de cœur de Zazie de The Voice saison 6. Son interprétation de « The Wall » des Pink Floyd aux auditions à l’aveugle avait été un raz de marée. 130 millions de vidéos vues à travers le monde et un message du batteur du groupe. Will Barber, musicien de Gruissan, un petit port du Sud de la France, a vu sa vie totalement métamorphosée : L’Olympia avec Luc Arbogast, la première partie des Vieilles Canailles et des festivals avec Lenny Kravitz ou encore Ben Harper… Will Barber revient ce soir , sur la scène de The Voice avec un titre du groupe de Pop anglaise Eurythmics : « Sweet Dreams ». Réussira-t-il ce nouveau challenge ? Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle, vendredi 25 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.