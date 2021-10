The Voice All Stars – Will Barber chante "With a little help from my friend" de Joe Cocker (Demi-finale)

En savoir plus sur Mika

Will Barber, coup de foudre de Zazie en saison 6 de The Voice poursuit tranquillement son petit bonhomme de chemin dans cette saison All Stars. L’homme aux 130 millions de vidéos vues a décidé d’interpréter ce soir, un titre de Joe Cocker : « With a little help from my friend » - Extrait de The Voice All Stars, la demi-finale, samedi 16 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.