The Voice All Stars – Will Barber, l'homme aux 130 millions de vidéos vues est de retour

Découvrez en exclu, la prestation de Will Barber, en lice pour la dernière soirée des auditions à l'aveugle. Souvenez-vous, Il avait été un des coups de cœur de Zazie de The Voice saison 6. Son interprétation de « The Wall » des Pink Floyd aux auditions à l’aveugle avait été un raz de marée. 130 millions de vidéos vues à travers le monde et un message du batteur du groupe. Will Barber, musicien de Gruissan, un petit port du Sud de la France, a vu sa vie totalement métamorphosée : L’Olympia avec Luc Arbogast, la première partie des Vieilles Canailles et des festivals avec Lenny Kravitz ou encore Ben Harper… Will Barber revient samedi soir, sur la scène de The Voice avec un titre du groupe de Pop anglaise Eurythmics : « Sweet Dreams ». Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle, vendredi 25 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.