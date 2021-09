The Voice All Stars – Yoann Launay chante "Allô maman bobo" d’Alain Souchon

En savoir plus sur Zazie

C’est une double ambition qui a animé Yoann Launay lors de la 4ème saison de The Voice : défendre sa voix face au public mais également rencontrer Zazie. Eliminé en quart de finale, son rêve ne s’arrête pas pour autant et Yoann enchaîne les concerts avec son groupe. Originaire du Mans, il s’installe à Paris pour participer à la comédie musicale « Le Rouge et le Noir », un opéra-rock co-écrit par sa coach. C’est avec 75 kgs en moins mais toujours accompagné de ses rouflaquettes que Yoann Launay reprend « Allô maman bobo » d’Alain Souchon sur la scène de The Voice All Stars - Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle du samedi 18 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.