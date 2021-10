The Voice All Stars – Yoann Launay chante "Carmen" de Stromae (Cross Battles)

« J’ai envie de tout péter ». Yoann Launay n’a pas envie de faire de la figuration pour son duel face au tourbillon Antoine. Pour faire face, il a décidé d’interpréter un des titres phare de la star belge Stromae : « Carmen ». Un choix payant ? - Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 02 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.