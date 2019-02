The Voice ! - Audition à l'aveugle 1 (Saison 08)

La saison 8 de « The Voice » s’annonce comme le début d’une nouvelle ère placée sous le signe de la nouveauté, de la fraîcheur et de l’émotion. Tout est dorénavant permis pour remporter la victoire et devenir « The Voice » avec une bataille des coachs des plus renversantes et des nouvelles règles inédites ! Bienvenue dans la huitième saison de « The Voice, la plus belle voix » ! Grande première dans l’histoire du programme avec trois nouvelles arrivées du côté des coachs : Un nouveau quatuor, composé de 4 grands artistes, va prendre place dans les célèbres fauteuils rouges. JULIEN CLERC, SOPRANO, JENIFER et MIKA s‘adressent à un public multigénérationnel, représentant à la fois la chanson française, la pop internationale mais également la musique urbaine. • Après plus de cinquante ans de carrière, JULIEN CLERC est un des chanteurs préférés des Français doté d’une voix unique, reconnaissable entre mille. Avec 24 albums, 18 millions d’exemplaires vendus, son répertoire est incroyable, riche de titres que nous connaissons tous.• SOPRANO, chanteur-rappeur, est l’idole de la nouvelle génération et le plus populaire des artistes de musique urbaine. Avec 10 ans de carrière et sacré 2 fois artiste masculin de l’année aux NRJ Music Awards, il a conquis le cœur de tous les publics. Avec son dernier album écoulé à plus de 800.000 exemplaires, il est l’un des plus gros vendeurs de disques. • JENIFER, 17 ans de carrière, fait son grand retour. Coach emblématique des 4 premières saisons, la star, qui vient de sortir un nouvel album riche à la fois pop et personnel, retrouvera son fauteuil rouge.• MIKA, le dandy de la pop internationale aux 25 millions de disques vendus dans le monde enfilera de nouveau son costume de coach pour une sixième saison consécutive. Un casting très moderne d’une grande diversité Cette saison encore, le casting offre une diversité de talents de tous âges et de tous styles dans des genres musicaux complétement différents : pop, variété française, hard rock, électro, folk, rock, lyrique, blues... Beaucoup de talents du milieu urbain vont également tenter leur chance cette saison. Les coachs et les téléspectateurs vont ainsi découvrir des talents, âgés de 16 à 67 ans, proposant des chansons totalement en phase avec la scène musicale française et internationale du moment. Une nouvelle règle dans les étapes de sélection Pour la première fois dans l’histoire du programme, une toute nouvelle règle fait son apparition lors des auditions à l’aveugle et va renforcer la compétition entre nos coachs. Pour cette nouvelle saison, les fauteuils sont désormais équipés de nouveaux boutons qui permettront à chacun la possibilité de bloquer un autre coach et ainsi l’empêcher de recruter un talent. Mais attention, le bouton « block » est à utiliser à bon escient car il ne peut servir qu’une seule fois par coach lors des auditions à l’aveugle ! Une toute nouvelle étape : « Les K.O. » Après les auditions à l’aveugle, les coachs se lancent dans une nouvelle étape innovante : « les K.O. », une création française. Dans cette étape cruciale pour les talents, les coachs seront sous pression comme jamais et vont devoir prendre les bonnes décisions pour avancer dans la compétition en composant la meilleure équipe et ainsi espérer gagner. Une offre digitale complète Tout au long des grands shows en direct, retrouvez sur MYTF1, l’offre à la demande multi-écrans de TF1 la plus complète : nombreuses vidéos bonus exclusives, extraits en avant-première, l’intégralité des prestations, les moments les plus drôles, émouvants ou insolites, les replays... Et suivez toute l’actualité de « The Voice » sur MYTF1, ainsi que sur tous les réseaux sociaux sur lesquels des contenus spécifiques seront offerts aux internautes. Et retrouvez chaque semaine un nouveau format digital exclusif « La Talent Room ». Dans cet espace, tous les talents vont se succéder en interprétant une cover exclusive pour les internautes.