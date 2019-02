The Voice - Audition à l'aveugle 3 (Saison 08)

Vous avez manqué la troisième soirée des auditions à l’aveugle de The Voice 8 diffusée samedi 23 février 2019 ? N’attendez pas : revivez cette soirée riche en émotions et en talents dès maintenant grâce au replay vidéo sur MYTF1 ! Après cette troisième session, ils seront vingt-sept talents qualifiés à ce stade de la compétition… Ces deux précédentes sessions d’auditions à l’aveugle, quelques dix-huit talents se sont déjà sélectionnés pour la suite de la compétition The Voice 8. A l’issue de cette nouvelle soirée de « blinds » diffusée ce samedi 23 février 2019, combien gagneront leurs places dans l’équipe de nos coachs Jenifer, Julien Clerc, Soprano et Mika ? Et combien pour faire l’unanimité auprès d’eux, pour rejoindre les (déjà) dix-huit talents issus des précédents primes, ayant réussi cette grande performance ? Citons-les, ils le méritent : Arezki, Ismail, Poupie, Sidoine, Ava Baya, Laureen, Shaun, Virginie, Agathe, Gage, Gjon’s Tears, Louna, Mano, Clément, Mayeul, Antso, Ana Carla et Vay. Les hommes sont majoritaires… pour l’instant ! Pour le moment donc, ce sont dix-huit talents qui ont gagné leurs billets pour la prochaine étape de la compétition, les K.O. de The Voice 8. Parmi ceux-là, on retrouve une belle majorité de voix masculines : ils sont en effet onze contre sept voix féminines. A ce stade de l’aventure de cette saison 8, c’est l’équipe de Julien Clerc qui est majoritairement féminine : trois femmes sur 5. Alors que Soprano reste en retrait avec 3 candidats dans son équipe… Que des hommes… Alors qu’à l’émission 1, Jenifer n’avait recueilli qu’une candidate – Poupie - à la deuxième émission, la jolie brune a recruté 4 candidats, dont 3 hommes. Quelles seront les nouvelles recrues à l’issue de la troisième session des auditions à l’aveugle de The Voice 8 ? Comment vont évoluer les équipes ? La réponse est dès maintenant en REPLAY vidéo sur MYTF1 !